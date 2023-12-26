26 декабря 2023, 14:40

Семейный центр в Лобне стал лауреатом всероссийского фестиваля исполнительских искусств

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Коллектив Семейного центра «Лобненский» стал лауреатом всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса исполнительских искусства «Новогодняя палитра талантов». Артисты получили дипломом 1-й степени.

Фестиваль организовали при поддержке Российского союза авторов-исполнителей. Он призван выявить одаренных детей и взрослых для поддержки их творческого развития и раскрытия потенциала.

Лобню на фестивале представлял коллектив Семейного центра «Лобненский». Руководитель службы сопровождения замещающих семей центра Наталья Галямова, воспитатель Ирина Овечкина, инструктор по физической культуре Валентина Филяева, дефектолог Анна Писаная и психолог Марк Искуменко выступили с народным танцем «Варенька».

«Педагоги нашего семейного центра очень разносторонние люди. Они не только профессионалы своего дела, но еще и активно занимаются спортом, танцуют, поют, рисуют», - рассказала руководитель Семейного центра «Лобненский» Оксана Кудякова.

Напомним, Центр помощи семье и детям «Лобненский» находится по адресу: улица Авиационная, 6. Он занимается профилактикой безнадзорности и беспризорности, а также реабилитацией несовершеннолетних в возрасте от трех до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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Лобня Фестивали
26 декабря 2023, 15:58
Призеров первенства Подмосковья по футболу наградили в Одинцове
Unsplash
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Итоги футбольного сезона подвели в спортивной школе «Одинцово». Призерам первенства Московской области вручили награды.

Награды вручили юным футболистам 2008, 2012 и 2013 годов рождения.

«По итогам сезона награждены лучшие защитники, полузащитники и нападающие. Не забыли мы и о взрослых - отметили благодарственными письмами родителей наших юных спортсменов», - рассказал руководитель спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев.

После торжественной части спортсмены продемонстрировали свое мастерство, сыграв мини-турнир, в котором приняли участие родители и тренер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России.

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Одинцово Футбол
26 декабря 2023, 15:54
Пациентку 96 лет с запущенным аппендицитом спасли в больнице Долгопрудного
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Женщина 96 лет попала в больницу с жалобами на слабые, но постоянные боли в правой нижней части живота. Врачи выявили запущенную стадию аппендицита и приняли решение об операции.

Учитывая возраст пациентки и сопутствующие заболевания, врачи решили оперировать через проколы.

«Во время операции мы обнаружили аппендикс в так называемой гангренозной фазе: червеобразный отросток практически полностью сгнил за те несколько дней, что пациентка испытывала боль, но не решалась на вызов скорой. Для ее жизни возникла серьезная угроза перитонита, чреватая летальным исходом», - отметил оперировавший хирург Иван Яроцков.

Остатки аппендикса экстренно удалили, очистив полость. Операция заняла около часа Три дня после манипуляции врачи наблюдали за состоянием пациентки в отделении хирургии. Сейчас женщина уже не испытывает боль и выписана из больницы.

Врачи напомнили, что боль нельзя долго терпеть - такое поведение может усугубить ситуацию. Обращаться за медицинской помощью нужно вовремя.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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Больницы Врачи Долгопрудный
26 декабря 2023, 14:37
Росгвардия открыла Центр подготовки операторов и техников БПЛА в Подмосковье
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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В Московской области на базе одного из спецподразделений Росгвардии открылся Центр подготовки операторов и техников беспилотников и FPV-дронов. Их уже начали обучать на симуляторах, давать теорию, инженерную и техническую подготовку.

«В качестве инструкторов выступают сотрудники спецподразделения ведомства, прошедшие обучение под руководством ведущих специалистов этого направления и получившие персональные квалификационные сертификаты», - уточнили в подмосковной Росгвардии.

Во время практики обучающиеся выполняют задания на открытой местности и в замкнутом пространстве, учатся маневрировать в городе, лесу. С каждой новой ступенью задачи усложняются.

Первый выпуск операторов уже состоялся.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия
26 декабря 2023, 14:36
Автоинспекторы в Одинцове напомнили пешеходам о правилах безопасности в новогодние праздники
Unsplash
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Автоинспекторы в Одинцове решили напомнить пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения во время зимних каникул. Акция «Безопасная зима» прошла в местах массового отдыха жителей.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказывали пешеходам, как безопасно переходить дорогу и для чего используют световозвращающие элементы на одежде. Ликбез провели и для юных жителей Одинцовского округа.

Участникам акции подарили информационные брошюры с рекомендациями по соблюдению правил безопасности на дорогах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дети ГИБДД Новый год

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