Семейный центр в Лобне стал лауреатом всероссийского фестиваля исполнительских искусств
Коллектив Семейного центра «Лобненский» стал лауреатом всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса исполнительских искусства «Новогодняя палитра талантов». Артисты получили дипломом 1-й степени.
Фестиваль организовали при поддержке Российского союза авторов-исполнителей. Он призван выявить одаренных детей и взрослых для поддержки их творческого развития и раскрытия потенциала.
Лобню на фестивале представлял коллектив Семейного центра «Лобненский». Руководитель службы сопровождения замещающих семей центра Наталья Галямова, воспитатель Ирина Овечкина, инструктор по физической культуре Валентина Филяева, дефектолог Анна Писаная и психолог Марк Искуменко выступили с народным танцем «Варенька».
«Педагоги нашего семейного центра очень разносторонние люди. Они не только профессионалы своего дела, но еще и активно занимаются спортом, танцуют, поют, рисуют», - рассказала руководитель Семейного центра «Лобненский» Оксана Кудякова.
Напомним, Центр помощи семье и детям «Лобненский» находится по адресу: улица Авиационная, 6. Он занимается профилактикой безнадзорности и беспризорности, а также реабилитацией несовершеннолетних в возрасте от трех до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».