Семейный центр «Можайский» провел онлайн-конкурс по украшению интерьера
Семейный центр «Можайский» провел областной онлайн-конкурс по украшению интерьера «Новогоднее волшебство». Главная цель мероприятия — дать возможность участникам продемонстрировать свои креативные способности и вдохновить их на творческие достижения в праздничные дни.
В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что в конкурсе приняли участие пять учреждений социального обслуживания Московской области. Все представленные работы оказались прекрасными и увлекательными.
«Ваши удивительные работы наполнили наши сердца радостью и восторгом. Ваше творчество придало новогодним праздникам особую атмосферу волшебства и вдохновения», - поблагодарил участников специалист по социальной работе.
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