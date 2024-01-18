Семейный центр «Можайский» провел онлайн-конкурс по украшению интерьера

Жители Подмосковья могут зарегистрировать домашних питомцев с помощью регионального портала госуслуг. С сентября 2023 года в единую базу внесли данные о 4,5 тысячи собак и кошек.

Процесс регистрации условно можно разделить на два этапа. Первый - внесение сведений о животном и его владельце в единый реестр. Второй - идентификация. Для этого хозяину нужно показать питомца ветеринару в удобные время и день. Сделать это можно в государственной клинике.

«На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано более 4 500 домашних животных. Для удобства жителей на портале государственных услуг Московской области создан сервис , через который можно подать электронное заявление», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Выписка из реестра зарегистрированных животных приходит в личный кабинет на региональном портале услуг.

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