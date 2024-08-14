14 августа 2024, 18:54

Семейную пару задержали в Коломне по подозрению в краже из магазина

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии задержали двух граждан. Семейную пару подозревают в краже из сетевого супермаркета.

Во время патрулирования экипаж получил сообщение из одного из магазинов на улице Девичье Поле, где сотрудники нажали на тревожную кнопку. Прибыв на место, росгвардейцы установили, что двое людей поочередно вошли в торговый зал, выбрали товары и положили их в личные вещи. Мужчина поместил несколько бутылок дорогого алкоголя в рюкзак, а женщина спрятала спиртное в детскую коляску.

На кассе женщина оплатила лишь часть товаров и намеревалась покинуть супермаркет. Сотрудники правоохранительных органов задержали супругов и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По имеющейся информации, 27-летний задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Сейчас следователи организовали проверку по факту произошедшего.

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Коломна Преступления Росгвардия Кражи Полиция
14 августа 2024, 18:57
Еще 5 автомобилей для службы неотложной помощи поступило в больницу Люберец
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Автопарк областной больницы в Люберцах обновили новыми медицинскими автомобилями, предназначенными для обслуживания вызовов пациентов на дому. Закупка осуществлялась в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Максим Барчевский сообщил, что поступило пять медицинских автомобилей. Они будут направлены в отделение неотложной помощи и заменят старые машины.

Он добавил, что в день один медицинский автомобиль проходит около 300 километров, что является значительной нагрузкой в условиях городского трафика, а у каждой бригады врачей в среднем более 20 вызовов в день. Автомобили работают в две смены и при необходимости отправляются на патронаж.

С новыми автомобилями медицинские работники неотложки смогут быстрее реагировать на вызовы и оказывать необходимую помощь пациентам, улучшая качество медицинского обслуживания в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Больницы
14 августа 2024, 18:53
Госуслугами по земле и имуществу воспользовались 156 тысяч раз в Подмосковье с января
Медиабанк МО
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С начала года жители Московской области воспользовались почти 160 тысяч раз госуслугами по земле и имуществу. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

«Цифровая трансформация в сфере земельно-имущественных отношений успешно продолжается. Благодаря оптимизации наших услуг растет эффективность, качество и удобство их предоставления нашим гражданам», - прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Так, еще к трем земельным услугам - установление сервитута, выдача разрешения на использование участка, согласование границ - подключили сервис предпроверки участка. С его помощью заявители могут узнать, находится ли он в областной собственности.

Отмечается, что в топ популярных услуг также входят: перераспределение земель, а также предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги
14 августа 2024, 18:41
Новикомбанк поддержит предприятие холдинга «Швабе» в Красногорске
пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2024» Новикомбанк заключил соглашение о финансировании Красногорского завода имени Зверева. В его рамках выделено 2,5 миллиарда рублей на реализацию перспективных проектов одного из ведущих производителей оптических приборов в России.

Председатель правления банка и куратор Воронежского регионального отделения Союзмаш России Елена Георгиева отметила, что поддержка высокотехнологичных российских производств сегодня находится в приоритете. Именно благодаря им страна сможет достичь промышленной независимости и укрепить конкурентные позиции выпускаемой продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Договоренности, достигнутые на форуме «Армия-2024», являются продолжением крепкого многолетнего партнерства, что свидетельствует о растущем доверии и взаимовыгодном сотрудничестве в сфере высоких технологий и оборонной промышленности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Заводы Армия
14 августа 2024, 18:35
Работу светофоров наладили в 8 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Представители Мосавтодора восстановили работу десяти светофоров на региональных дорогах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Московской области. Неисправности выявили в ходе обследования дорог в восьми округах.

Работы по восстановлению светофоров провели на улице Чернореченской в деревне Черное, на улицах Заречной и Ленина в Лобне, на Носовихинском шоссе в Электроуглях, на Волковском шоссе и улице Большой Рупасовской в Мытищах, на улице 60 лет СССР во Фрязине, а также на улице 1-й Волоколамской в Дедовске.

Помимо этого, специалисты отремонтировали неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров на Центральной улице в Щелкове и на Ивантеевском шоссе в Ивантеевке. Напомним, представители Мосавтодора еженедельно обследуют дорожную сеть, уделяя особое внимание состоянию дорог, тротуаров, остановок и дорожных знаков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

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