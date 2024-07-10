Семейную фотосессию провели для юбиляров совместной жизни в Луховицах

Место для снимков выбрали самое живописное в округе - Бастанова гора у реки Оки. Атмосферу праздника создала флорист Елена Кирвякова. Фотозоны украсили сухоцветы, травы, более 200 ромашек и лимоны - символ солнца.

«В этом году нам захотелось полевой легкости, прозрачности, больше солнечного тепла, чтобы оно передавалось участникам фотосессии», - отметила Кирвякова.

Инициатором фотосессии выступило местное отделение партии «Единая Россия». Сделать красивую фотографию в окружении ромашек пришли родители с детьми, молодожены и те, кто пронес чувства через годы. Проект «О любви, о семье» реализуется в Луховицах уже третий год.

«В первый раз мы приняли порядка 30-40 семей. Нам казалось, что это просто поток, потому что для людей это тоже было впервые. Сейчас мы сделали электронный вариант записи, и на утро сегодняшнего дня было уже 93 семьи. Нашему фотографу придется потрудиться», - рассказала организатор фотосессии Валентина Строкова.

Снимки получились красивыми, теплыми и трогательными. Фотографии станут частью семейной истории и будут передаваться из поколения в поколение.

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