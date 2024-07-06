Семейная ярмарка ко Дню семьи прошла в парке «Экоберег» в Химках
Ярмарку-выставку творческих работ провели накануне Дня семьи, любви и верности в парке «Экоберег» в Химках. Он прошел в рамках программы «Выбирай свое» партии «Единая Россия».
Свои работы на выставке представили мастера клуба творческих людей Art Band. Среди экспонатов - предметы интерьера, украшения, вязаные игрушки и корзинки. Жителям показали множество изделий ручной работы, а всех желающих научили создавать поделки своими руками.
Развлекали горожан аниматоры: мастера плели детям косички и рисовали аквагрим.
Поздравить химчан приехали муниципальные депутаты Наталья Каныгина и Ирина Спирина.
«Семья - самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в жизни. Ничто не заменит поддержку родного человека, детскую улыбку, теплые объятия. Хочу пожелать всем жителям в этот день ценить превыше всего свою семью и дорожить каждой минутой, проведенной рядом с близкими людьми», - отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.
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