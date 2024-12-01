01 декабря 2024, 15:10

Семейная викторина для дошкольников и их родителей прошла в Можайске

Пресс-служба администрации Можайского округа
Читайте нас в: Google Новости

В рамках Года семьи во всех дошкольных учреждениях Можайского округа прошла необычная акция, направленная на укрепление взаимопонимания между родителями и детьми. В дошкольном отделении гимназии № 4 для этого разработали провели игру, кульминацией которой стало увлекательное мероприятие для родителей.

Четыре команды мам и пап соревновались в умении понимать своих детей. Одним из самых интересных раундов стало задание по аудиозаписям: родители должны были угадать, о чем говорят малыши. Например, фраза «холодное и красивое» оказалась описанием мороженого. Также взрослые разгадывали детские рисунки, чтобы понять главные мечты своих сыновей и дочек, и пытались угадать ответы детей на неожиданные вопросы.

Между раундами игры маленькие участники порадовали гостей своими выступлениями, а завершилось мероприятие театрализованным представлением, которое стало символом семейного единства.

Руководитель гимназии № 4 Ольга Ставцева сообщила, что иногда родители и дети теряют контакт и общение заменяется гаджетами. Игра была придумана именно для того, чтобы объединить семьи и напомнить, как важно говорить с ребенком.

Мероприятие стало ярким примером того, как через творчество и игру можно укрепить семейные связи и научиться лучше понимать друг друга.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Можайск
01 декабря 2024, 15:45
Патриотическая акция «Огоньки памяти» прошла в Лосино-Петровском
Читайте нас в: Google Новости
В рамках реализации партийного проекта «Историческая память» депутаты Алексей Дьяконов и Юрий Махов организовали тематическую встречу, посвященную чествованию выдающихся личностей, чьи мужество и самоотверженность стали примером для нынешнего поколения. Участники мероприятия собрались, чтобы выразить глубокое уважение к тем, кто своим подвигом и преданностью Родине воплощает высшие нравственные идеалы.

Особую торжественность событию придало присутствие почетных гостей. Среди них дважды Герой Советского Союза, легендарный летчик-космонавт, генерал-полковник и доктор технических наук Петр Ильич Климук, а также участники специальной военной операции, представители депутатского корпуса и активисты, которые поддержали инициативу и внесли свой вклад в организацию мероприятия.

Программа встречи включала в себя видеопрезентации, выступления с проникновенными стихами и песнями, воспевающими силу духа и героизм. Атмосфера мероприятия была наполнена уважением к подвигам прошлых и нынешних героев. Участники обсудили примеры мужества современности и узнали о подвигах офицеров, принимающих участие в специальной военной операции. Эти истории напомнили всем собравшимся, что честь и героизм остаются актуальными ценностями и сегодня.

«Сегодня мы не только вспоминаем подвиги наших предков, но и выражаем искреннюю благодарность ныне живущим героям - участникам специальной военной операции, Героям Советского Союза и Российской Федерации. Их мужество вдохновляет нас на сохранение памяти о великих делах прошлого и настоящего», - отметила куратор партийного проекта «Историческая память» Ольга Меркулова.

Мероприятие стало важным шагом в деле сохранения исторической памяти и объединения общества вокруг идеи уважения к подвигам героев всех времен.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты История Лосино-Петровский Патриотизм
01 декабря 2024, 14:36
Глава Люберец Волков поздравил однопартийцев с 23-летием «Единой России»
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Люберцы и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Волков поздравил однопартийцев и сторонников с 23-летием со дня основания партии. Люберецкое отделение насчитывает около четырех тысяч членов и более трех тысяч сторонников.

Глава округа отметил, что одним из главных направлений работы остается поддержка участников специальной военной операции и их семей. С начала спецоперации партийцы собрали и отправили на фронт и в новые регионы свыше 175 тонн гуманитарной помощи.

Он также отметил, что за прошедший год члены партии провели более 600 мероприятий, обработали свыше 600 обращений граждан, а реализация ключевых партийных инициатив позволила люберецкому отделению войти в тройку лидеров среди муниципалитетов Подмосковья.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем единомышленникам за их вклад, активность и стремление достигать поставленных целей», - подытожил Владимир Волков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Люберцы «Единая Россия»
01 декабря 2024, 13:11
Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года — 2024» провели в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
В Лобне завершился муниципальный этап конкурса «Воспитатель года — 2024». В нем приняли участие четыре воспитателя, которые продемонстрировали свои навыки и креативность.

Конкурс прошел в несколько этапов: участники представляли портфолио, проводили открытые занятия, мастер-классы и делились опытом работы. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки конкурсантов и сложность выбора победителя.

По итогам конкурса призером стала Александра Рузметова, воспитатель детского сада «Чайка». Она была отмечена за оригинальные подходы в обучении детей. Победу одержала Ольга Гринева, инструктор по физической культуре детского сада «Сказка». Она представит Лобню на областном этапе конкурса, который пройдет в апреле 2025 года.

«Ольга Сергеевна, вся Лобня будет поддерживать вас. Желаем удачи в следующем этапе! А всех участников хочу поблагодарить за упорство и труд», - сказала глава города Анна Кротова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня конкурсы
01 декабря 2024, 13:09
Администрация Воскресенска провела встречу с жителями поселка Фосфоритный
Читайте нас в: Google Новости
В поселке Фосфоритный в минувшую среду прошла встреча местных жителей с главой муниципалитета Алексеем Малкиным, его заместителями и профильными специалистами в формате выездной администрации. Это мероприятие дало возможность жителям напрямую обсудить важные вопросы и получить оперативные ответы от представителей власти.

Жители также обратились к представителям администрации с вопросами благоустройства, содержания дорог и подготовки к зимнему периоду. В частности, обсуждались планы по уборке снега и поддержанию порядка на дворовых территориях.

«Большинство вопросов касаются планирования: как будет организована уборка снега зимой, как часто будут приводить в порядок дворы. Примечательно, что жалоб на отопление не поступало. Многие из поднятых вопросов удалось решить прямо во время встречи», - отметил Алексей Малкин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одной из центральных тем встречи стало обращение Татьяны Катериной, руководителя Комитета семей воинов Отечества городского округа Воскресенск. Она подняла вопрос о поддержке семей участников специальной военной операции, предложив организовать для жен и детей военнослужащих мероприятия, которые помогут им справляться с трудностями и не чувствовать себя одинокими.

«Очень важно, чтобы семьи наших защитников не оставались один на один со своими переживаниями. Дети должны иметь возможность участвовать в праздниках и различных активностях, которые отвлекут их от тревог», - отметила Татьяна.

Она также сообщила, что ее вопросы были решены прямо на месте. В частности, было принято решение о выделении билетов на новогодние мероприятия для детей военнослужащих.

Татьяна активно занимается поддержкой семей воинов, находящихся в зоне СВО, а также регулярно организует помощь для бойцов. Она поддерживает постоянный контакт с семьями военнослужащих и помогает решать их насущные проблемы.

Воскресенск

Новости по теме