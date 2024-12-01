Семейная викторина для дошкольников и их родителей прошла в Можайске

Четыре команды мам и пап соревновались в умении понимать своих детей. Одним из самых интересных раундов стало задание по аудиозаписям: родители должны были угадать, о чем говорят малыши. Например, фраза «холодное и красивое» оказалась описанием мороженого. Также взрослые разгадывали детские рисунки, чтобы понять главные мечты своих сыновей и дочек, и пытались угадать ответы детей на неожиданные вопросы.

Между раундами игры маленькие участники порадовали гостей своими выступлениями, а завершилось мероприятие театрализованным представлением, которое стало символом семейного единства.

Руководитель гимназии № 4 Ольга Ставцева сообщила, что иногда родители и дети теряют контакт и общение заменяется гаджетами. Игра была придумана именно для того, чтобы объединить семьи и напомнить, как важно говорить с ребенком.

Мероприятие стало ярким примером того, как через творчество и игру можно укрепить семейные связи и научиться лучше понимать друг друга.

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