Семейная спортивная эстафета пройдет в Мытищах 14 сентября

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Поучаствовать в семейной эстафете могут все желающие. Организаторы подготовили 11 заданий. Это гига-перчатки, управление семейной лодкой и многие другие.

Также для гостей мероприятия будут работать спортивные активности, к примеру, настольный теннис. Показательные выступления проведут представители спортивных секций Мытищ.

Чтобы поучаствовать, нужно подать заявку здесь.

Дети могут выиграть спецпризы, если принесут рисунок на тему «Моя спортивная семья».

Победители в этом году будут бороться за три сертификата: на путешествие по России, прогулку на парусной яхте по водохранилищу и отдых в «Термах» в Мытищах.

Отметим, что событие приурочили к Году семьи.

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