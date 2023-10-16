Семейная пара из Волоколамска раскрыла секреты здоровья и долголетия
В селе Ярополец в Волоколамском округе живут 69-летняя Вера и 75-летний Николай Ялунины. Она занимается скандинавской ходьбой и аэробикой, а ее супруг — йогой. Они вместе более 50 лет.
«Мне нравится заниматься спортом. Организм не расслабляется, держится в тонусе, и времени на то, чтобы „расклеиться“ не остается. Я и подруг своих стараюсь привлекать к спорту», - заявила Вера Ялунина.
Николай активно занимался тяжелой атлетикой с 14 лет и даже получил звание мастера спорта. К 30 годам тяжелые нагрузки сказались на здоровье. Однажды он поехал подлечиться в санаторий, где случайно попал на лекцию по йоге. С тех пор мужчина не расстается с практикой.
Прошлой зимой Николай получил перелом тазобедренного сустава, травму позвоночника, а правую руку врачи буквально собирали с помощью специальных конструкций. Сейчас местный житель восстанавливается с помощью йоги и упражнений.
«В день мы с женой выпиваем по 2,5 литра воды и обязательно пьем теплую воду перед едой. Еще я занимаюсь лечебным голоданием. Раз в неделю в течение полутора суток употребляю только воду», - поделился хозяин дома.
Семья живет в Яропольце последние 24 года.
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