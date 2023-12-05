05 декабря 2023, 11:09

Семейная ферма открылась в деревне Новое в Орехово-Зуевском округе

Unsplash
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Семейная ферма «Янинъ» открылась в Орехово-Зуевском округе. Там производят молочные продукты, несколько видов сыра и выращивают лаванду. В планах — развивать агротуризм в деревне Новое.

Три года назад Семен Янин получил грант, который направил на покрытие части стоимости участка и приобретение коров джерсейской породы.

Сейчас на ферме трудится вся семья - это 15 человек. Фермеры выпускают сыр с чабрецом, вялеными томатами, оливками, пажитником, а еще сливочное масло, ряженку, творог, молоко, сметану и йогурт. Каждый день в цеху перерабатывают тонну молока. На килограмм мягкого сыра уходит порядка семи литров, для полутвердого сорта требуется уже 10.

В этом году семья осуществила свою заветную мечту - посадила пять тысяч кустов лаванды. На открытие семейной фермы даже приготовили партию сыра с лавандой.

«Решились на такой маленький эксперимент в данном случае. Сыр будет ароматизирован этими цветками, посмотрим, что из этого получится в дальнейшем, как потребителю понравится», - рассказал руководитель семейной фермы Семен Янин.

Семен хочет развивать агротуризм в деревне Новое. Участок большой - 20 гектаров. Кроме сыроварни и лавандового поля, здесь появится ферма и пастбища.

«Агротуризм на сегодняшний момент набирает обороты, мы видим это по уже существующим предприятиям, которые у нас работают», - отметила заместитель главы администрации Орехово-Зуевского округа Татьяна Павлова.

Также ферма «Янинъ» участвует в проекте «Семейные компании России». Это специальная программа Торгово-промышленной палаты, которая поддерживает семейное предпринимательство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Орехово-Зуево
05 декабря 2023, 11:26
Сотрудников промпредприятий Подмосковья стало почти на 42% больше за год
Unsplash
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Количество сотрудников на промпредприятиях Подмосковья постоянно растет. Так, их общая численность составляет почти 500 тысяч. Только за год эти показатели увеличились более чем на 40%.

«По сравнению с прошлым годом численность сотрудников увеличилась более чем на 142 тысячи. Наибольший рост зафиксирован в сфере легкой промышленности - 22,1%, а также металлургического производства - 14,1%», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Рост зафиксирован и в таких отраслях, как: производство компьютеров, неметаллической продукции и химической промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Рабочие места Промышленность
05 декабря 2023, 11:25
Подмосковье выиграло 2 медали на первенстве мира по боксу
Фото: IBA
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Подмосковные боксеры завоевали две медали на первенстве мира по боксу среди юношей и девушек. В копилке Московской области серебро и бронза.

Всего на соревнованиях выступили 345 спортсменов из 51 страны. Кира Леонова из Подмосковья завоевала серебряную медаль турнира, а Ян Богданов - бронзовую.

Национальная сборная России стала обладательницей 16 медалей, семь из которых - золотые, две - серебряные и семь - бронзовые.

Первенство мира прошло с 23 ноября по 4 декабря в Ереване.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область впервые признали самым спортивным регионом страны. Этого удалось добиться за счет обновления старых и строительства новых объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
05 декабря 2023, 11:22
Более 50 школьников из Солнечногорска написали тест по истории Великой Отечественной войны
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» прошла в Солнечногорске ко Дню Неизвестного солдата. Участие в ней приняли более 50 учеников из двух школ округа.

«Основная цель данного проекта - привлечение внимания к изучению отечественной истории, а также проверка знаний. Важно не только помнить, но и передавать из поколения в поколение исторические события нашей страны, чтобы сохранить уважение к подвигам предков навсегда», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Организаторами акции в муниципалитете выступил Молодежный парламент при поддержке Совета депутатов городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Владимир Мединский открыли памятник историку Василию Татищеву под Солнечногорском.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Проверку знаний по истории провели на площадке дома культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Участие в акции приняли учащиеся из 8-10 классов школы № 5 и гимназии № 6.

Старт акции дала председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко. Школьники ответили на 40 вопросов, касающихся событий времен Великой Отечественной войны. Также во время акции ребята узнали о работе поискового отряда «Витязь» в Солнечногорске.

Солнечногорск Школьники История
05 декабря 2023, 11:09
ЦППК запустила 40 новых электропоездов на МЦД-3 и МДЦ-4 с начала года
Пресс-служба ЦППК
Читайте нас в: Google Новости
Для развития новых диаметров компания ЦППК запустила в эксплуатацию 40 новых электропоездов в 2023 году, в том числе 14 составов «Иволга 3.0». Подробнее рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Новые поезда курсируют от станции Железнодорожная до Апрелевки на МЦД-4 и от станции Зеленоград-Крюково до Ипподрома на МЦД-3.

Новые вагоны оснащены эргономичными сидениями и дополнительными поручнями для стоящих пассажиров. Есть специальные крепления для велосипедов и климат-система с функцией обеззараживания воздуха. В салонах есть USB-разъемы и приспособления для инвалидов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда МЦД

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