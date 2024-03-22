Семье из зоны Чернобыльской АЭС вручили жилищный сертификат в Пушкино

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало сертификат, рассчитанный на семью из трех человек. По условиям программы, средства можно использовать как на приобретение квартиры или дома, так и на жилое помещение по договору участия в долевом строительстве.

В этом году в Московской области жилищные сертификаты получили уже пять семей, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Напомним, первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».