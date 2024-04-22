Семье бойца СВО из Лобни помогли отремонтировать крышу дома
В микрорайоне Луговая в Лобне семья участника специальной военной операции столкнулась с неприятностью — в их частном доме протекала крыша. За помощью они обратились в администрацию округа, и их призыв не остался без внимания.
«Разобрались быстро. В воскресенье специалисты провели ремонт под контролем моего первого заместителя Евгения Георгиевича Аптекина. Теперь крыша в порядке», - отметила глава Лобни Анна Кротова.
Помогли решить проблему с кровлей члены лобненского отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России».
Администрация Лобни продолжает оказывать поддержку семьям участников специальной военной операции. Глава города и ее заместители лично взяли шефство над родными бойцов, курируя их нужды и помогая решать различные жизненные задачи в рамках своих компетенций.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников СВО.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».