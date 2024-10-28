Семь жителей поселка Поливаново прошли обследование в мобильном пункте

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В медицинском автомобиле имеется все необходимое для проведения обследования оборудование. Машина оснащена портативным биохимическим анализатором крови, измерителем концентрации глюкозы, электрокардиографом, устройство для проверки давления и гинекологическим креслом. В арсенале медиков также имеется дефибриллятор-монитор, ростомер и весы.

Диспансеризация проводится в рамках программы «Ваше здоровье в шаговой доступности». Врачи также могут вакцинировать всех желающих от гриппа.

Мобильный пункт посетит в ноябре 12 населенных пунктов муниципалитета. Медики приедут в деревни Романцево, Стрелково, Ордынцы, Спирово, Слащево и ряд других сел.

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