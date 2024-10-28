28 октября 2024, 18:46

Семь жителей поселка Поливаново прошли обследование в мобильном пункте

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Мобильный фельдшерско-акушерский пункт приехал в поселок Поливаново в городском округе Подольск. На осмотр пришли семь жителей населенного пункта.

В медицинском автомобиле имеется все необходимое для проведения обследования оборудование. Машина оснащена портативным биохимическим анализатором крови, измерителем концентрации глюкозы, электрокардиографом, устройство для проверки давления и гинекологическим креслом. В арсенале медиков также имеется дефибриллятор-монитор, ростомер и весы.

Диспансеризация проводится в рамках программы «Ваше здоровье в шаговой доступности». Врачи также могут вакцинировать всех желающих от гриппа.

Мобильный пункт посетит в ноябре 12 населенных пунктов муниципалитета. Медики приедут в деревни Романцево, Стрелково, Ордынцы, Спирово, Слащево и ряд других сел.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Медицина Диспансеризация
28 октября 2024, 18:45
Еще 94 тендера опубликовали в Подмосковье на прошлой неделе
Медиаархив Подмосковья
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Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал на прошлой неделе 94 закупки. Узнать подробнее о тендерах можно в Единой информационной системе и на сайте торгов ЕАСУЗ.

В комитете рассказали, что несколько тендеров объявили на выполнение капитального ремонта тепловых сетей в Подольске, Дубне, Люберцах и Лотошине. Также в Наро-Фоминске ищут подрядчика для капитального ремонта котельных, а в Серпухове - для строительства участка тепловых сетей.

Кроме того, нужны исполнители для капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры в Ногинске, Лобне, Электрогорске, Коломне и Чехове.

В городских округах Пушкинский, Павлово-Посадский, Домодедово, Королев, Серпухов, Долгопрудный, Щелково, Наро-Фоминский и Жуковский ищут подрядчика для проведения капитального ремонта зданий детских садов.

В ведомстве добавили, что малые закупки до 600 тысяч рублей можно найти в Электронном магазине Московской области.

Лобня Строительство Серпухов
28 октября 2024, 18:26
Более 400 тонн макулатуры собрали в Подмосковье за неделю
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Более 400 тонн макулатуры собрали в Подмосковье за неделю в рамках акции «БумБатл». Сдать ненужные газеты, журналы или картон можно на любой из 48 площадок «Мегабак» или в молодежных центрах региона.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, «БумБатл - это большой проект в рамках которого проходит не только сбор макулатуры, но и экологические уроки.

«Акция „БумБатл“ направлена на формирование у жителей региона активной жизненной позиции в области природоохранной деятельности», - подчеркнули в ведомстве.

В прошлом году Подмосковье заняло первое место в России по количеству собранной макулатуры.

Книги Экология
28 октября 2024, 17:46
Концерт группы «Сарма-38» прошел в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Программу «В миллиметре от сердца» представили во дворце культуры «Яуза». Песни коллектив из Мытищ посвятил любимым женщинам.

Выступление группы «Сарма-38» является частью проекта «Гимназия. Точка зрения», организатором которого стал эстрадный коллектив «Гимназия». Солист группы Алексей Тихонов поделился, что это был не просто концерт, а душевная, запоминающаяся и открытая встреча. Артисты делились своим творчеством, общались со зрителями и рассказывали интересные истории из концертной и личной жизни.

Репертуар в этот вечер радовал разнообразием. Звучали и любимые всеми композиции, слова которых зрители знали наизусть, и эксклюзивные авторские песни. Живой звук и новое исполнение знакомых мелодий не оставили поклонников группы равнодушными. Приглашенным гостем концерта стала популярная кавер-певица Айя Шилова.

Концерты мытищинской группы «Сарма 38» - финалистов национального проекта патриотической песни «Родники» Олега Газманова - проходят регулярно на разных площадках Москвы и Подмосковья: на Красной площади, в Кремлевском дворце, на фестивале «Таврида. Арт». Выступления в Мытищах всегда отличаются полным аншлагом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Концерты Песни Женщины
28 октября 2024, 17:17
Передвижной офис расчетного центра откроют в Воскресенске 7 и 19 ноября
Медиасток.рф
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В рабочем поселке Фосфоритный городского округа Воскресенск на улице Зайцева 7 и 19 ноября будет работать мобильный офис МосОблЕИРЦ. Жители смогут проконсультироваться со специалистами, получить справки и передать показания счетчиков.

Передвижные офисы расчетного центра откроют в воскресенском поселке Фосфоритный на улице Зайцева, дом № 22. Специалисты будут работать 7 и 19 ноября 2024 года с 11:00 до 14:30.

Посетители получат там копию финансово-лицевого счета, справку о задолженности либо ее отсутствии, дубликат платежного документа, смогут передать показания приборов учета, оплатить жилищно-коммунальные услуги.

По телефону контактного центра МосОблЕИРЦ 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 08:00 до 22:00 сотрудники проконсультируют по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги. В личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн» или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта можно без комиссии оплатить коммунальные счета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Воскресенск

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