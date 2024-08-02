Семь школьников из Чехова стали полуфиналистами конкурса «Большая перемена»

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Юные жители Чехова Владалина Дога, Виктория Горева, Ярослав Меркулов, Тимур Чепухалин, Дарья Сабаева, Софья Елизарова и Армен Арутюнян выступят в полуфинале конкурса «Большая перемена». Среди ребят со всей страны отберут 1,5 тысячи финалистов из числа школьников и еще 600 - из студентов колледжей. Финалы пройдут в октябре иноябре.

Победителей выберут в каждом из 12 направлений. Вместе с ценными призами они получат возможность стажироваться в ведущих российских компаниях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Международной олимпиаде по физике.

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