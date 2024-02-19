Семь проектов инициативного бюджетирования реализовали в Солнечногорске в 2023 году

Инициативное бюджетирование позволяет жителям Московской области предлагать свои проекты для решения вопросов местного значения. Благодаря ему в 2023 году удалось приобрести робототехнику и компьютеры для Радумльского лицея-интерната, компьютеры и интерактивное оборудование для лицея № 7, поломоечные машины для Андреевской школы, спортивное оборудование и инвентарь для стадиона «Металлург».

Также по этой программе построили зону отдыха в деревне Новая, заменили окна в школе «Лесные озера» и установили систему отопления в зрительном зале культурно-спортивного центра «Истра».

«Важность непосредственного участия граждан в принятии управленческих решений отметил президент России Владимир Путин. Благодаря таким проектам, как инициативное бюджетирование, жители нашего округа могут принять непосредственное участие в развитии социальных объектов либо общественных пространств», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Подать свой проект для инициативного бюджетирования можно на портале «Добродел» до 28 февраля. Следующий этап - голосование, которое стартует 29 февраля.

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