Семь подмосковных компаний примут участие в международной выставке в Узбекистан

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Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, участие предпринимателей в выставке пройдет при содействии Фонда поддержки экспорта, который взял на себя организационные вопросы и часть расходов. Компании представят свою продукцию на коллективном стенде региона.

В мероприятии примут участие производства инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации «Водомер», межфланцевых прокладок «Флоутэк», металлических изделий «Терминус», промышленных сварочных роботов и роботов-манипуляторов «СМТ», крепежей для электросетей «Майер», трубопроводной арматуры «АСТА» и сантехарматуры «Спецсантехника».

На выставке представят последние разработки и новинки в области технологий отопления, вентиляции и кондиционирования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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