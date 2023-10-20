Семь подмосковные компаний приняли участие в форуме «Сделано в России»

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Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, с начала года фонд оказал компаниям региона свыше 1,5 тысячи услуг. В выставке «Сделано в России» примут участие семь предприятий.

«Участие в выставке на форуме „Сделано в России 2023“ - это еще одна возможность продемонстрировать высокое качество произведенных в Подмосковье товаров, которые ценятся не только на внутреннем, но и на внешних рынках», - сказала она.

Свою продукцию на выставке представляют семь предприятий, которые экспортируют самые разные товары: от стеклопластиковых труд до нефтегазового оборудования. Среди них - «НПО ИАТК» из Люберец, «МНПП „Антракс“» из Фрязино, производитель протезов для людей с ОВЗ «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» из Щелкова и другие.

Также на форуме наградили лауреатов федерального этапа премии «Экспортер года». Четыре первых места заняли подмосковные «Мираторг» и «Плодоимпорт», серебро получил «ТрансКонтейнер».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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