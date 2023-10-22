Семь новых зон отдыха создали в парках Подмосковья в этом году
В этом году в Московской области появились семь новых зон отдыха в парках. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.
В Глуховском парке в Богородском округе открыли детскую игровую зону площадью 360 квадратных метров.
«Данная зона оборудована игровыми элементами, спроектированными с учетом потребностей в умственном и физическом развитии детей. Вдобавок, для комфорта посетителей были установлены фигурные диваны, скамьи и павильон», - уточнили в ведомстве.
Также зоны для экстремальных видов спорта появились в парке Скитские пруды в Сергиевом Посаде, парке Победы в Талдоме и в деревне Гальчино в Домодедове. В парке имени Стрекалова в Мытищах обустроили площадку для детей, а в парке Пехорка-лес в Балашихе и парке «Дубки» в Наро-Фоминске - для спорта.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители Подмосковья высоко оценивают проведенную работу по благоустройству территорий.
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