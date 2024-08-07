Семь новых автобусов вывели на маршруты в Шатуре

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Шатура Николай Прилуцкий, заместитель главы округа Александр Титов и депутаты Ольга Бурмистрова и Алексей Кадочкин осмотрели новую технику.

«Автобусы ЛиАЗ большого класса оснащены новым климатическим оборудованием: летом в жару здесь будет прохладно, а зимой не дадут замерзнуть пассажирам установленные в машине дополнительные автономные отопители салона. Они будут работать независимо от того, заведена ли машина. Здесь всегда будет поддерживаться оптимальная комфортная температура», - рассказал руководитель автопарка Шатурской производственной базы Кирилл Кирьянов.

Сегодня в автопарке шатурской производственной базы 85 машин. В ближайшее время ожидается поступление еще нескольких автобусов для работы на маршрутах.

Также на работу в Шатуру приглашают водителей автобусов. По словам руководителя автопарка, иногородним предоставляется компенсация аренды жилья, единовременная выплата от «Мострансавто» и бесплатное обучение на категорию.

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