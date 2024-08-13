Семь гидравлических испытаний теплосетей провели в Реутове с начала лета

Подготовку к отопительному сезону и состояние городской инфраструктуры обсудили на оперативном совещании с главой городского округа Реутов Филиппом Науменко.

«В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева на оперативном совещании с коллегами рассмотрели готовность Реутова к осенне-зимнему сезону. Особое внимание уделяем теплоизоляции зданий и состоянию внутренних инженерных систем. После опрессовки часть соединений нуждается в ремонте, важно добиться их полной герметичности. Так же проверяем чердаки, подвалы, окна и двери в подъездах», - сказал глава муниципалитета.

Более половины домов Реутова уже получили паспорта готовности. Все остальные объекты должны оформить их до сентября.

Параллельно к зиме готовят котельные. Сейчас технические работы идут на двух объектах. Всего летом провели уже семь гидравлических испытаний.

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