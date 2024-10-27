Сельских старост поздравили с их праздником в Чехове

Сельские старосты объединяют администрацию округа и жителей, помогают в решении вопросов. Заместитель главы городского округа Чехов Ирина Бадалян поздравила их с профессиональным праздником и наградила самых активных.

«Я хочу поблагодарить каждого за то, что вы у нас есть. Пусть и критически иногда подходите, это тоже нужно. Мы вам благодарны, спасибо», - сказала она.

Староста деревни Курниково Александр Скобеев - также в числе награжденных.

«Очень приятно, ну, видимо, заработал, я человек скромный. Но ничего этого не было бы - ни награждения, ни того, что сегодня происходило, - если бы не Михаил Николаевич Собакин и его команда», - подчеркнул он.

В честь праздника старостам вручили и удостоверения доверенного лица жителей.

«Сейчас тенденция к этому идет. Во всех деревнях появляется староста. Хочется с деревней сделать ее более красивой, улучшить. Из-за этого стал старостой. Деревня проголосовала», - поделился староста деревни Чудиново Алексей Трифонов.

Старостам доверяет и администрация, и односельчане. Каждый день они выполняют одну задачу - помогают своему населенному пункту.

«В первую очередь это, конечно, люди. Общение с жителями, помощь нуждающемуся населению. Староста обычно выбирается жителями, и определенное доверие, конечно, нужно заслужить», - сказала староста деревни Бершово Алла Каширская.

Роль старосты важна также в поддержании традиций, культуры и социальной структуры сел и деревень. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе создали Ассоциацию старост. В Подмосковье их уже свыше трех тысяч человек.

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