Сельских старост наградили к профессиональному празднику в Луховицах

Отметим, что всего в Подмосковье трудится около 3000 старост.

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Отметить День сельского старосты в Доме культуры собрались представители этого звания. Всего в Луховицах более 90 населенных пунктов и 70 старост. Праздник учредил губернатор Московской области Андрей Воробьев в прошлом году.

«У нас каждый второй житель живет на селе. Они - подсказчики наши главные. Сами чувствуют, что необходимо улучшать. Они большие молодцы и сегодня мы их чествуем», - сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

В этот день глава муниципалитета вручил старостам почетные грамоты от себя и от местного отделения партии «Единая Россия». Также на встрече представители здравоохранения, полиции, Мособлгаза обсудили насущные проблемы.