Сельские старосты из Подмосковья смогут выступать с инициативами в местной администрации
Сельские старосты из Подмосковья смогут предлагать инициативные проекты в местной администрации. Такой закон приняли в Мособлдуме на 78-м заседании.
Как рассказали в ведомстве, после принятия закона старосты смогут выступать с инициативными проектами в местную администрацию по важным вопросам для жителей населенного пункта. Кроме того, для них установят единую форму удостоверения.
«Такие решения поспособствуют еще большей активности со стороны старост в решении вопросов местного значения, и являются стимулом продолжать работу, зачастую выполняемую на добровольных началах», - сказал председатель Комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков.
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