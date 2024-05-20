20 мая 2024, 14:04

Сельхозтоваропроизводителей Подмосковья пригласили на форум 28 и 30 мая

Unsplash
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Международный форум бизнеса и власти «Неделя Российского ритейла — 2024» пройдет 28 и 30 мая. Это событие проводится в 10-й раз и привлекает внимание экспертов отрасли, производителей, поставщиков продукции, бизнеса и представителей власти. Участники смогут встретиться на одной площадке, обсудить перспективы развития розничной торговли и обменяться опытом.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев отметил, что ежегодно лидеры ритейл-индустрии и производители со всей страны приезжают на неделю российского ритейла, чтобы показать свои достижения и идеи. Форум представляет собой площадку для обсуждения важных вопросов, поиска решений проблем и обмена опытом.

«В рамках 3-х дневного крупнейшего отраслевого форума запланирована насыщенная программа, разделенная на тематические блоки. Производители смогут обсудить условия поставок своего товара в крупнейшие федеральные и региональные сети России», - добавил Григорьев.

В рамках мероприятия 28 мая проведут биржу контактов российских торговых сетей и маркетплейсов с производителями и поставщиками по различным категориям, таким как продукты питания, сельхозпродукция, бытовая химия и другие.

30 мая запланирована биржа контактов зарубежных торговых сетей с малыми и средними предприятиями (МСП) - производителями и поставщиками продуктов питания и товаров непродовольственной группы. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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Сельское хозяйство Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
20 мая 2024, 14:36
Компания «Мострансавто» рассказала о самом коротком и длинном маршрутах
Пресс-служба Мострансавто
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Пассажиры «Мострансавто» совершили около 62 тысяч поездок на самом коротком и самом длинном маршрутах в Подмосковье. Это автобусы № 327к и № 10.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, самым протяженным маршрутом остался № 327к «Перхурово - м. Котельники». Его длина составляет около 200 километров, а время пути - три часа 45 минут. С января им воспользовались 13,9 тысячи раз.

На самом коротком маршруте № 10 «ст. Подлипки - Комитетский лес» пассажиры прокатились более 48 тысяч раз. Его протяженность составляет 2,5 километра.

Чаще всего жители расплачивались социальными картами. По ним провели 38,4 тысячи транзакций. Еще 15,7 тысячи раз пассажиры восползовались банковскими и 6,7 тысячи раз транспортными картами.

«Мострансавто обслуживает около 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью, ежедневно пассажиры совершают около 1,6 млн поездок в автобусах предприятия», - напомнили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них - федерального значения.

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Автобусы
20 мая 2024, 14:34
Более тысячи человек посетили фестиваль домашних животных в Ногинске
Министерство культуры и туризма Московской области
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Первый фестиваль домашних животных «Лапки» прошел в центральном парке Ногинска 19 мая. Гостями мероприятия стали больше тысячи человек, о чем рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Организаторы подготовили насыщенную программу. Желающие послушали лекции зоо-психолога, зоо-диетолога, грумера, кинолога и заводчика кошек. Владельцы получили ценные советы по содержанию животных, получили рекомендации для поддержания их здоровья.

В программе дня прошли показательные выступления собачьих клубов. А для детей провели игровую программу с аквагримом и активностями.

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Туризм Животные Фестивали
20 мая 2024, 14:32
Спортивные итоги 2023 года подвели в Павловском Посаде
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В Павловском Посаде в Доме культуры «Октябрь» подвели спортивные итоги округа за 2023 год. На базах муниципальных учреждений физической культуры и спорта работают 72 спортивные секции по 24 видам спорта.

Число жителей, регулярно занимающихся физической активностью, достигло около 52 тысяч человек в прошлом году. Все больше новых спортсменов городского округа, подают большие спортивные надежды, а лучшие из них входят в состав сборных команд Московской области и Российской Федерации.

Глава Павлово-Посадского городского округа, Денис Семенов, отметил, что претендентов на победу в номинациях много, ведь в округе живут талантливые и спортивные ребята. Конечно, за каждым из них стоит человек, вложивший в воспитание спортсмена душу - это его тренер. Он поблагодарил всех за самоотдачу и пожелал новых побед.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Павловский посад
20 мая 2024, 14:29
«Мособлпожспас» подготовил школьников к соревнованиям по безопасности
Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
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Сотрудники пожарно-спасательной части № 270 территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели занятие по подготовке воспитанников лицея № 4 города Дмитрова к соревнованиям «Школа безопасности». Мероприятия состоялись в мнившую пятницу, 17 мая.

Начальник части Александр Белов объяснил, что спасатели с лицеистами отработали правила поведения на водных объектах. Ребятам показали, как действовать в случае утопления человека. Кроме того, прошли упражнения на воде с использованием спасательной лодки.

«Результат тренировки мы увидим на областном слете-соревновании. В любом случае, тяжело в учении, легко в бою!» - добавил Белов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Это поможет предотвратить возгорания, которые в большинстве случаев происходят по вине человека.

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Спасатели Школы Школьники

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