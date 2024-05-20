Сельхозтоваропроизводителей Подмосковья пригласили на форум 28 и 30 мая
Международный форум бизнеса и власти «Неделя Российского ритейла — 2024» пройдет 28 и 30 мая. Это событие проводится в 10-й раз и привлекает внимание экспертов отрасли, производителей, поставщиков продукции, бизнеса и представителей власти. Участники смогут встретиться на одной площадке, обсудить перспективы развития розничной торговли и обменяться опытом.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев отметил, что ежегодно лидеры ритейл-индустрии и производители со всей страны приезжают на неделю российского ритейла, чтобы показать свои достижения и идеи. Форум представляет собой площадку для обсуждения важных вопросов, поиска решений проблем и обмена опытом.
«В рамках 3-х дневного крупнейшего отраслевого форума запланирована насыщенная программа, разделенная на тематические блоки. Производители смогут обсудить условия поставок своего товара в крупнейшие федеральные и региональные сети России», - добавил Григорьев.
В рамках мероприятия 28 мая проведут биржу контактов российских торговых сетей и маркетплейсов с производителями и поставщиками по различным категориям, таким как продукты питания, сельхозпродукция, бытовая химия и другие.
30 мая запланирована биржа контактов зарубежных торговых сетей с малыми и средними предприятиями (МСП) - производителями и поставщиками продуктов питания и товаров непродовольственной группы. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.
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