Сельхозпроизводителям Подмосковья возместили затраты на оплату труда практикантов

Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов рассказал, что в конце 2023 года стартовала работа по обеспечению занятости сельского населения.

«Целью выделенной субсидии является возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с оплатой труда обучающихся, привлеченных для прохождения практики и осуществляющих трудовую деятельность, а также затрат по заключенным ученическим договорам», - указал Владислав Мурашов.

На эти цели Министерство сельского хозяйства выделило субсидию, которая была направлена на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами. Ее размер составил 3,3 миллиона рублей. При этом 2,5 миллиона рублей были выделены из федерального бюджета.

Компенсации получили агрофирма «Бунятино», расположенная в Дмитровском городском округе, тепличный комплекс «Подмосковье», «Агрофорвард» и «Центральный маркет» из Воскресенска, а также хозяйство «Ступинская Нива».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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