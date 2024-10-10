Сельхозпроизводители из Коломны приняли участие в российской аграрной выставке

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На стенде Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области свою продукцию представили два коломенских предприятия: ООО «Лукаморе» и агрофирма «Партнер».

Сотрудники ООО «Лукаморе» продемонстрировали новый сорт лука «Озерский». Он уникален тем, что хорошо переносит длительные сроки хранения. Специалисты компании также поделились результатами проекта по выращиванию лука-чернушки и первичных семян лука.

Вторым предприятием из Коломны, принявшим участие в выставке, стала агрофирма «Партнер» из Озер. Она выпускает семена, специалисты компании рассказали о своем проекте по расширению агрокомплекса в деревне Каменка.

Отметим, что каждый год на с ельскохозяйственной выставке «Золотая осень» свои достижения презентуют агропромышленные комплексы регионов.

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