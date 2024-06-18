Сельхозпредприятие получило для развития 44 гектара земли в Дмитрове

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что это опытное фермерское хозяйство, существующее почти 35 лет и занимающее передовые позиции в регионе. Оно награждено национальной премией «Золотой Меркурий» как лучшее семейное предприятие России.

«Здесь производят молочную продукцию. Часть арендованных площадей КФХ будет использовать под выпас скота, часть - под посев кормовых культур», - добавила Наталья Адигамова.

Глава КФХ «Свободный труд» Рамиль Булатов отметил, что их семейный бизнес включает всех членов семьи - супруга Ирина является главным технологом и сыроваром, а все пятеро детей активно участвуют в различных аспектах хозяйственной деятельности, начиная от выращивания рассады и заготовки кормов и заканчивая сбытом продукции и решением юридических вопросов.

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