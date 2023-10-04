Селекционно-семеноводческий комплекс в Коломне завершил сбор урожая

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«На сегодня в селекционно-семеноводческом комплексе уже произвели более 200 килограммов семян. В данный момент агрокомплекс проводит консервацию теплиц на зимний период», - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, компания имеет девять теплиц площадью семь тысяч квадратных метров. Их консервация закончится в конце октября. Сначала рабочие уберут остатки растений и поливных систем, затем теплицы обеззараживают и сеют сидераты в почву.

Консервация продлится до мая. Исключением станет рассадник, который введут в работу в феврале.

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