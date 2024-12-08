08 декабря 2024, 17:43

Секретарей первичных отделений «Единой России» наградили в Лосино-Петровском

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Встреча руководителей первичных отделений «Единой России» прошла в Лосино-Петровском. В торжественной обстановке депутаты наградили секретарей партии.

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Лосино-Петровском Вячеслав Градин и депутаты Совета депутатов Алексей Дьяконов и Сергей Алтунин наградили секретарей первичных отделений партии.

Во время чаепития секретари отделений поделились мыслями и идеями по взаимодействию внутри партии и с внешними партнерами. Участники мероприятия обсудили новые возможности и перспективы для совместной работы.

Как отметил Вячеслав Градин, каждый активист партии - это не просто член команды, а настоящий хранитель идей и ценностей «Единой России».

«Награды, которые мы вручаем сегодня, это не только признание ваших усилий, но и вдохновение для дальнейшей работы», - добавил он.

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Депутаты Лосино-Петровский «Единая Россия»
08 декабря 2024, 18:13
«Зимний кубок» по футболу стартовал на обновленном стадионе в Подольске
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Впервые зимние состязания за кубок Подольской федерации футбола проводят на теплом центральном поле спорткомплекса «Труд». Матчи проходят в выходные, турнир завершат к концу марта 2025 года.

Ежегодный турнир среди любительских команд «Зимний кубок» шесть на шесть и восемь на восемь проводят с 2011 года. В этом сезоне 58 команд из Подольска, Домодедова и Чехова подали заявки на участие в соревнованиях. В формате восемь на восемь выступит 21 команда, в формате шесть на шесть - 37 команд.

Участвуют в турнире футболисты в возрасте от 15 до 55 лет. Команды смешанные: выступить в состязаниях смогут и девушки.

Первый матч состоялся 7 декабря, состязания проходят по выходным дням, «Зимний кубок» завершится к концу марта 2025 года.

Напомним, в рамках «Народной программы» на поле стадиона «Труд» полностью обновили покрытие, его оборудовали системой подогрева. Теперь тренировки и соревнования здесь можно проводить круглый год.

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Подольск Футбол
08 декабря 2024, 17:24
Встреча с жителями по вопросам соцподдержки прошла в Лосино-Петровском
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Депутат Сергей Алтунин провел встречу с жителями Лосино-Петровского по вопросам социальной поддержки в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Мероприятие прошло в рамках декады приемов, посвященной дню рождения партии.

Одно из обращений касалось поддержки людей с инвалидностью. Житель Лосино-Петровского попросил депутата рассказать о действующих в округе льготах и услугах для людей с ограниченными возможностями здоровья, о медицинской помощи и вариантах трудоустройства.

Еще один посетитель задавал вопросы о материальной поддержке многодетных семей: о пособиях на детей, субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг и другие.

«Каждый гражданин, независимо от его жизненных обстоятельств, достоин внимания и поддержки. Мы должны быть голосом тех, кто нуждается в помощи, и делать все возможное для создания общества, в котором каждый человек, с инвалидностью или многодетный родитель, будет чувствовать себя защищенным и услышанным», - подчеркнул Сергей Алтунин.

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Депутаты Лосино-Петровский «Единая Россия»
08 декабря 2024, 15:34
Вечер памяти актрисы Нины Руслановой прошел в школе искусств в Химках
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Посвященный памяти советской и российской актрисы Нины Руслановой творческий вечер прошел в Химках. Мероприятие провели в Детской школе искусств имени Алексея Верстовского.

Муниципальный депутат Ирина Спирина также посетила памятное мероприятие. Она поблагодарила организаторов за возможность прикоснуться к культурному достоянию страны и сохранить память о выдающихся деятелях искусства.

«Образы Нины Руслановой - это женщины с сильным характером, но с глубокой душевной ранимостью - нашли отклик в сердцах людей. Благодаря своей неподдельной искренности и таланту актриса оставила глубокий след в отечественном кинематографе, став символом русской женщины, стойкой и независимой», - отметила она.

Собравшимся продемонстрировали отрывки из известных фильмов с участием народной артистки: «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей» и «Зимняя вишня». Ведущий рассказал о ключевых этапах жизни и творчества Нины Руслановой.

«В условиях современных вызовов в зоне проведения специальной военной операции важно помнить свою историю и тех, кто ее создавал, чтобы передавать молодому поколению ценности, на которых держится наше общество», - подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Напомним, что в округе уже несколько месяцев реализуют патриотическую программу «Химки. Успех в единстве поколений». Проект объединяет жителей муниципалитета вокруг общих ценностей: любви к Родине, к городу и его истории. В рамках программы для горожан каждый день проводят патриотические мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные соревнования и культурные встречи.

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Химки История Патриотизм
08 декабря 2024, 15:14
Окружной этап конкурса «Учитель года Подмосковья» стартовал в Волоколамске
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Педагоги Волоколамского округа поучаствовали в муниципальном этапе профессионального конкурса. Они представили свои образовательные проекты на суд жюри.

Заявки подали девять учителей. Это педагоги начальных классов, преподаватели математики и истории.

Они подготовили выступления на тему «Моя методическая копилка», рассказали в них о своих открытиях, достижениях и инновационных разработках.

Презентации учителей были на тему многообразия методов и приемов в педагогической практике, касались того, как вдохновить детей на обучение, а также как сделать выполнение домашнего задания по математике увлекательным.

Жюри отметило высокий профессиональный уровень педагогов.

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Учителя Волоколамск

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