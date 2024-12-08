Секретарей первичных отделений «Единой России» наградили в Лосино-Петровском
Встреча руководителей первичных отделений «Единой России» прошла в Лосино-Петровском. В торжественной обстановке депутаты наградили секретарей партии.
Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Лосино-Петровском Вячеслав Градин и депутаты Совета депутатов Алексей Дьяконов и Сергей Алтунин наградили секретарей первичных отделений партии.
Во время чаепития секретари отделений поделились мыслями и идеями по взаимодействию внутри партии и с внешними партнерами. Участники мероприятия обсудили новые возможности и перспективы для совместной работы.
Как отметил Вячеслав Градин, каждый активист партии - это не просто член команды, а настоящий хранитель идей и ценностей «Единой России».
«Награды, которые мы вручаем сегодня, это не только признание ваших усилий, но и вдохновение для дальнейшей работы», - добавил он.
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