Секретарей первичных отделений «Единой России» наградили в Лосино-Петровском

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Лосино-Петровском Вячеслав Градин и депутаты Совета депутатов Алексей Дьяконов и Сергей Алтунин наградили секретарей первичных отделений партии.

Во время чаепития секретари отделений поделились мыслями и идеями по взаимодействию внутри партии и с внешними партнерами. Участники мероприятия обсудили новые возможности и перспективы для совместной работы.

Как отметил Вячеслав Градин, каждый активист партии - это не просто член команды, а настоящий хранитель идей и ценностей «Единой России».

«Награды, которые мы вручаем сегодня, это не только признание ваших усилий, но и вдохновение для дальнейшей работы», - добавил он.

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