Секретарь избирательной комиссии в Дубне Татьяна Аристархова отметила удобство ДЭГ

Для Татьяны Аристарховой это первые выборы президента в качестве жителя Московской области.

«Я уже второй год голосую дистанционно. Для меня это удобно, потому что я работаю на избирательном участке, но по нему не прописана», - отметила Татьяна.

Она поделилась, что во время прошлых выборов еще училась, но сейчас пришла проголосовать, поскольку хочет стабильности для будущих поколений.

«Эти выборы президента для меня особенные, потому что во время прошлых я еще училась, а сейчас выросла, смогла реализоваться, и государство предоставило мне эту возможность. И мне хотелось бы этой стабильности для будущих поколений», - указала Татьяна Аристархова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».