Секцию самбо открыли в школе № 32 в Подольске

С открытием школы самбо учеников и педагогов поздравили глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин и муниципальный депутат Александр Дудкин.

Тренировать детей будет чемпион Подмосковья, призер всероссийских и международных турниров Артем Руднев. Под его началом уже обучаются около 20 мальчиков и девочек от семи лет.

«Знаем много примеров успешных, сильных духом людей, которые занимались этим видом спорта. Самый яркий из них - наш президент Владимир Путин. Уверен, что совсем скоро мир узнает имена наших юных спортсменов, которые обязательно добьются высот», - прокомментировал Григорий Артамонов.

Отметим, что сейчас спортсмены будут стараться поучаствовать в соревнованиях в начале будущего года.

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