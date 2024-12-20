Секцию самбо открыли в школе № 1 в Чехове
19 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня самбо. В этот день, но уже спустя пару лет, в Чехове продолжили реализацию всероссийского проекта «Самбо в школу».
Еще одна, десятая секция этого вида единоборств появилась в муниципалитете - теперь в новом учебном заведении.
«Самбо прививает любовь не только к спорту, к физической готовности, но и воспитывает морально, прививает правильные семейные ценности. Самбо - это исконно наш вид спорта», - сказал на открытии глава городского округа Михаил Собакин.
Он добавил, что самбо активно развивается в Чехове уже пять лет. И с каждым годом результаты спортсменов становятся все выше, все больше ребят приезжают на соревнования в городской округ.
Школьники с интересом наблюдали за показательным выступлением их будущих коллег - самбистов спортивного клуба «Альфа». А затем все будущие спортсмены произнесли клятву.
Всего в секциях по самбо в Чехове занимается уже более двух с половиной тысяч детей.