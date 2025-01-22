Секция бокса начала работу в селе Ямкино Богородского округа

Первоначально инициатива создания секции бокса для детей исходила от неравнодушных жителей. Благодаря совместным усилиям и взаимодействию с депутатами Богородского округа эту задумку удалось воплотить в жизнь. Занятия будет проводить тренер высшей категории Николай Федченков.

Депутаты и директор дома культуры в ближайшее время должны будут решить вопрос оптимального способа использования помещения, а также обсудить, какой дополнительный инвентарь для ребят необходим.

Организаторы отметили, что начинание важное. Бокс будет способствовать не только повышению физических способностей, но и позволит бороться со своими страхами, обрести чувство уверенности и собственного достоинства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 14 новых школ в 2025 году. Большое внимание также уделят капитальному ремонту.