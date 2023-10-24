Секции хоккея, водного поло и фигурного катания появятся в новом тренировочном центре в Малаховке
Новый учебно-тренировочный комплекс Московской государственной академии физической культуры построили в рабочем поселке Малаховка. Также тут планируется создать центр физической реабилитации для помощи гражданам, в тои числе ветеранам специальной военной операции.
В ближайшее время здесь откроются секции по хоккею, фигурному катанию, плаванию, водному поло и прыжкам в воду. Тренироваться в учебном центре смогут студенты академии, профессиональные спортсмены, а также все желающие жители Подмосковья.
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Современное двухэтажное здание общей площадью 12,8 тысячи квадратных метров уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Здесь появились крытая ледовая арена с трибунами на 200 мест, залы для акробатики и хореографии, плавательный бассейн, тренажерный зал, раздевалки, тренерские, буфет и другие помещения.