«Сделано в России». Компании из Подмосковья представили свои товары на фестивале-ярмарке в Китае

«Подмосковье и Китай - давние и проверенные партнеры, которые одинаково эффективно развивают и экспортную, и инвестиционную работу», - заявила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В выставке от Московской области участвуют компании по производству сладостей, мясной продукции, консервированных овощей, лекарств и лечебных препаратов для красоты и здоровья. На фестивале также проходят концерты, дегустации и мастер-классы. По прогнозам, за неделю мероприятие посетят около трех миллионов человек. Ярмарка «Сделано в России» продлится до 5 февраля.

Совокупный объем инвестиций компаний с китайским капиталом уже превысил 27 миллиардов рублей. Проекты зарубежных компаний позволили создать в регионе около 10 тысяч рабочих мест.

Ранее торгово-экономическая ярмарка началась в китайском городе Чунцинь. В ней участвуют четыре предприятия из Подмосковья , они представляют соленья, соки и морсы, а также шоколадные конфеты.