«Сделаем все со своей стороны». Андрей Воробьев — о помощи жильцам разрушенного взрывом газа дома в Балашихе

Читайте нас в:

Все в жизни невозможно исключить, добавил он, но задача - «максимально радикально не допустить подобных трагедий». В результате пострадали 27 человек, в том числе 7 человек погибли. Во время спасательной операции из-за повторного обрушения погибли 2 сотрудника МЧС.

Взрыв в жилом доме в Балашихе случился 20 сентября: в здании выбило окна, в стене образовалась дыра. Пострадали 27 человек, в том числе семеро погибли.

Двое спасателей погибли при исполнении долга.

«К сожалению, в Балашихе 20 сентября было трагическое событие - взрыв газа. Прежде всего хочу принести соболезнования нашим жителям, которые оказались под завалами, погибли. Что касается спасателей, там тоже, к сожалению, была трагедия. Все, что от нас нужно, мы обязательно сделаем со своей стороны», - сказал он на заседании областного правительства.

Губернатор добавил, что уже принят федеральный закон, который предполагает усиление газовой безопасности с 1 января.

«Подготовку мы ведем с этого года, и уже не одно совещание посвятили теме газовой безопасности», - сообщил глава Подмосковья.

Эту тему в очередной раз вынесут на совещание с правоохранительным блоком.