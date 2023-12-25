«Сделаем маленькое чудо». Андрей Воробьев исполнит мечты 3 детей из Подмосковья

Благодаря благотворительной акции 11-летний Саша из Подмосковья сможет исполнить свою мечту - полетать на вертолете, 14-летний Дима получит в подарок шведскую стенку, а восьмилетний Матвей попробует себя в роли танкиста.

Ежегодно в акции участвуют дети с особенностями развития, с инвалидностью, из трудных семей, с тяжелыми заболеваниями. В 2022-м к ним присоединились ребята из семей военнослужащих и из новых регионов России.

Акцию «Елка желаний» инициирована российской организацией детей и молодежи «Движение первых». В этом году, 4 декабря, старт ей дал президент.

Поддержать участников акции может каждый желающий. Помочь детям исполнить их мечты можно на сайте елкажеланий.рф. За пять лет удалось воплотить в реальность мечты более чем 106 тысяч детей.

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Всероссийская акция «Елка желаний» уже не первый год исполняет заветные мечты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Вместе со всей страной участвует и Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев снял с ели три шара, внутри которых - открытки с самыми искренними пожеланиями от юных Саши, Матвея и Димы.

Губернатору предстоит исполнить новогодние желания трех ребят из Богородского округа, Ивантеевки и Балашихи.

«Я с удовольствием присоединяюсь к этой акции. Мы обязательно вместе с Дедом Морозом исполним мечты ребят», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Каждый год участниками акции становятся президент, деятели культуры, предприниматели, спортсмены, главы регионов.