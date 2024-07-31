Щелковский перинатальный центр вошел в топ-5 лучших учреждений России

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Центр курирует 12 городских округов - примерно миллион женщин. Такие данные на совещании у главы городского округа Щелково Андрея Булгакова привел главный врач окружного перинатального центра.

Акушерский стационар включает в себя родильный блок с 16 индивидуальными родовыми боксами, четыре больших операционных, реанимации, отделение патологии беременных и послеродовое отделение.

В неонатальном стационаре располагается детская реанимация на 24 койки. Также три года назад здесь появилось отделение хирургии новорожденных. За год через него проходят около 1000 детей.

Кроме того, врачи центра первыми в Московской области установили уникальную станцию КТГ-мониторинга. Подобные датчики анализируют состояние малыша во время родов.

Отметим, что в 2024 году учреждение получило лицензию на оказание высокотехнологичной медпомощи по профилям «гинекология» и «детская хирургия».

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