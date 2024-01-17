Щелковский перинатальный центр принял 35 тысяч родов с 2017 года

«Юбилейными стали роды с помощью кесарева сечения. На свет появилась девочка ростом 50 сантиметров и весом три килограмма. Мама и дочка чувствуют себя прекрасно и скоро поедут домой», - рассказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Благодаря постоянному развитию, перинатальный центр в Щелкове выбирают женщины со всего Подмосковья и других регионов России.

В Московской области для женщин работают портал « Стань мамой в Подмосковье » и одноименный единый call-центр. Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения Подмосковья. По его словам, сейчас в регионе зарегистрировано десять миллионов человек.

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