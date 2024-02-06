Щелковский экоцентр получил 46 скворечников от благотворительного фонда «Хофф»

Читайте нас в:

По словам руководителя социально-экологических проектов БФ «Хофф» Юрия Мальон-Шишкова, главная цель олимпиады - это повышение экологической культуры подрастающего поколения и развитие практических навыков по созданию и реализации прикладных экологических проектов.

В рамках олимпиады дали старт акции «Добрый скворечник», участниками которой стали 25 школ России, пять из которых находятся в округе Щелково. Школы, которые сдадут наибольшее количество макулатуры и пластика, получат скворечники от БФ «Хофф» и памятные подарки, а часть скворечников из Экоцентра «Добрый пластик» передадут в парки и зеленые зоны города.

Олимпиада состоит из двух туров. Ребята, получившие наивысшие баллы, станут создателями собственных экологических проектов. Подведение итогов запланировано на март 2024 года.

Напомним, что проект Всероссийская экологическая Олимпиада «Uschool» осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».