06 февраля 2024, 13:44

Щелковский экоцентр получил 46 скворечников от благотворительного фонда «Хофф»

Читайте нас в: Google Новости

В щелковский Экоцентр «Добрый пластик» привезли 46 скворечников от благотворительного фонда «Хофф». Акция проходит в рамках Всероссийской экологической Олимпиады «Uschool» среди школьников.

По словам руководителя социально-экологических проектов БФ «Хофф» Юрия Мальон-Шишкова, главная цель олимпиады - это повышение экологической культуры подрастающего поколения и развитие практических навыков по созданию и реализации прикладных экологических проектов.

В рамках олимпиады дали старт акции «Добрый скворечник», участниками которой стали 25 школ России, пять из которых находятся в округе Щелково. Школы, которые сдадут наибольшее количество макулатуры и пластика, получат скворечники от БФ «Хофф» и памятные подарки, а часть скворечников из Экоцентра «Добрый пластик» передадут в парки и зеленые зоны города.

Олимпиада состоит из двух туров. Ребята, получившие наивысшие баллы, станут создателями собственных экологических проектов. Подведение итогов запланировано на март 2024 года.

Напомним, что проект Всероссийская экологическая Олимпиада «Uschool» осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Экология
06 февраля 2024, 13:48
Выставки уникальных керосиновых ламп и минералов откроют в усадьбе Боблово в Клину 7 февраля
Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока
Читайте нас в: Google Новости
В день рождения Дмитрия Менделеева 8 февраля в Клину откроют две выставки. Они будут посвящены минералам и керосиновым лампам.

Выставки «Минералы. Формула гармонии» и «Мир керосиновых ламп» откроют в усадьбе Боблово, их посвятят 190-летию русского ученого.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, Менделеев приспосабливал и переделывал керосиновые лампы, чтобы добиться лучшего горения масел, а в 1882–1883 годах он организовал конкурс, где свои творения представили изобретатели из разных стран. Редкие экземпляры таких ламп можно будет увидеть в музее до 1 марта.

Дмитрий Менделеев также увлекался минералами. Их смогут увидеть гости второй выставки, которая будет открыла до 31 декабря.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Выставки
06 февраля 2024, 13:43
Расписание автобусов на сайте «Мострансавто» скачали более 600 тысяч раз с прошлой весны
Читайте нас в: Google Новости
Проект «Скачай, не срывай» стартовал в «Мострансавто» с апреля 2023 года. За это время электронное расписание с сайта компании скачали более 600 тысяч раз.

Расписание можно найти в разделе «Маршруты и расписания». Пассажиру нужно вбить в поисковую строку номер автобусного маршрута, выбрать свою остановку и нажать на значок с изображением принтера. График движения появится в привычном формате и дизайне - таким же, как его вывешивают на остановках.

Актуальное расписание движения автобусов также можно получить в чат-боте предприятия в Telegram. Уточнить информацию удобно у виртуального помощника по номеру 8 (800) 700-31-13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с февраля средняя зарплата водителей «Мострнсавто» превысит 100 тысяч рублей. Она вырастет на на 5,5%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
06 февраля 2024, 13:17
Более 150 человек приняли участие в соревнованиях по спортивной аэробике в Солнечногорске
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Чемпионат и первенство округа по спортивной аэробике провели в Солнечногорске. Более 150 человек выступили на соревнованиях в спортивной школе № 1.

Состязания проходили нескольких номинациях и в четырех возрастных категориях от девяти лет и старше.

«Спортивная аэробика в городском округе Солнечногорск является одним из самых массовых видов спорта. Впереди новый соревновательный сезон. Желаю нашим аэробистам успеха и много новых ярких побед», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Спортивной аэробикой в Солнечногорске занимаются порядка 350 ребят. Каждый год они показывают высокий уровень подготовки на соревнованиях различного уровня.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Солнечногорск
06 февраля 2024, 13:17
Котельную в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске модернизируют в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
Котельную в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске передают на баланс муниципалитета. Объект модернизируют в 2024 году, подготовив к следующему отопительному сезону.

Котельную в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске передают на баланс муниципалитета.

Объект модернизируют в 2024 году, подготовив к следующему отопительному сезону.

Работы на котельной планируется провести к концу сентября. Там установят три котла большой мощности, новые горелки, газорегуляторное оборудование, насосы, системы химической водоочистки и электросетевое оборудование.

В порядок приведут и здание: заменят кровлю, окна, двери, ворота, обновят административно-бытовые помещения. Полный объем работ и сроки определят после обследования объекта специалистами.

«Сети с износом более 90% в микрорайоне до апреля 2023 года находились в управлении и на балансе Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны, в собственность муниципалитета их забрали с одной целью - полностью заменить. В начале года значительные неудобства жителям доставила ненормативная работа котельной и, как следствие, перебои в подаче отопления и горячей воды. В связи с этим по поручению губернатора Андрея Воробьева принято решение инициировать передачу котельной на баланс муниципалитета - уже завершается процесс оформления», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее муниципальное предприятие «ИКЖКХ» заменило аварийный участок теплосетей протяженностью почти 400 метров.

Также микрорайон Выстрел включили в государственную программу по капитальному ремонту сетей. Сейчас за счет средств местного бюджета меняют самый изношенный участок трубопровода протяженностью 350 метров вблизи дома № 22. Ранее муниципальное предприятие «ИКЖКХ» заменило коммуникации протяженностью почти 400 метров. Все оставшиеся сети - это почти 12 километров - планируется обновить в 2024 году.

Совместно с региональным правительством разработана дорожная карта по всем запланированным в микрорайоне мероприятиям. Контроль за их реализацией будут осуществлять совместно с жителями Солнечногорска.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Солнечногорск Отопление

Новости по теме