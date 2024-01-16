Щелковские инспекторы ГИБДД рассказали о процедуре переоборудования автомобилей

По словам госавтоинспектора Павла Исакова, при переоборудовании транспортного средства можно также обратиться лично в ведомство, однако сделать это через «Госуслуги» удобнее и быстрее.

«К нам обращаются при переоборудовании транспортных средств из грузовых бортовых в автоэвакуатор, при установке газо-балонного и дополнительного оборудования, элетролебедки и световых приборов», - сказал он.

Как рассказал автомобилист Александр Прончалов, процесс проходит в несколько этапов.

«Изначально автомобиль приобретался как грузовой фургон, но затем я решил сменить сферу деятельности и переоборудовать ТС под автоэвакуатор. Процесс прошёл в несколько этапов: получение предварительной технической экспертизы, оформление разрешения в ГИБДД, выполнение работ по переоборудованию ТС, получение протокола по результатам проверки безопасности, техосмотр, получение свидетельства о безопасности конструкции ТС и переоформление ПТС и СТС в ГИБДД», - рассказал он.

Щелковская Госавтоинспекция также оказывает услуги по выдаче свидетельств о допуске авто к перевозке опасных грузов.

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