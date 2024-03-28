«Щелково Агрохим» заключило соглашение с Минсельхозом Башкирии
Компания «Щелково Агрохим» и Министерство сельского хозяйства Башкирии заключили соглашение о развитии селекции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щелково.
Документ подписали на международной выставке «АгроКомплекс». Соглашение предусматривает сотрудничество по нескольким направлениям, цель которых - наращивание объемов производства сельхозкультур, в том числе и для экспорта.
Подписали соглашение заместитель премьер-министра правительства Башкирии - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов и генеральный директор АО «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов.
«„Щелково Агрохим“ - системообразующее предприятие нашей страны. Компания активно работает на всей территории нашего государства и зарубежом - имеет 38 представительств в России, 8 в странах СНГ и 5 в дальнем зарубежье», - отметил глава городского округа Сергей Булгаков.
Новое соглашение, подчеркнул он, позволит использовать эффективные разработки «Щелково Агрохим» на территории Башкирии.