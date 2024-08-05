Сцену дома культуры в Молзине Богородского городского округа отремонтируют

Сцену дома культуры в Молзине ремонтируют по инициативе депутата Совета депутатов Богородского округа Ольги Поповой и председателя Владимира Хватова.

«Ремонт - это не только новые полы и крыша, покрашенные стены и двери, которые больше не скрипят. Это еще и новые возможности, которые дает отреставрированное пространство, а также прекрасное настроение у посетителей и у самих работников дома культуры. Депутатский корпус всегда готов оказывать поддержку главному культурному месту деревни, понимая важность дома культуры для местного сообщества», - отметала депутат Совета депутатов Богородского городского округа Ольга Попова.

В доме культуры также постелят новый пол, оформят стены. Сейчас завершают монтаж новой системы пожарной безопасности.

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