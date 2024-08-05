05 августа 2024, 20:21

Сцену дома культуры в Молзине Богородского городского округа отремонтируют

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Сценическое пространство дома культуры в деревне Молзино Богородского городского округа модернизируют. Сейчас там устанавливают световые приборы.

Сцену дома культуры в Молзине ремонтируют по инициативе депутата Совета депутатов Богородского округа Ольги Поповой и председателя Владимира Хватова.

«Ремонт - это не только новые полы и крыша, покрашенные стены и двери, которые больше не скрипят. Это еще и новые возможности, которые дает отреставрированное пространство, а также прекрасное настроение у посетителей и у самих работников дома культуры. Депутатский корпус всегда готов оказывать поддержку главному культурному месту деревни, понимая важность дома культуры для местного сообщества», - отметала депутат Совета депутатов Богородского городского округа Ольга Попова.

В доме культуры также постелят новый пол, оформят стены. Сейчас завершают монтаж новой системы пожарной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к осени откроют самый крупный детский сад в Солнечногорске. Он будет рассчитан на 320 мест.

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Депутаты Работа Богородский
05 августа 2024, 21:07
Фестиваль кукольных театров пройдет в Мытищах с 12 по 17 сентября
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Международный фестиваль-премия кукольных театров «Имени Железкина» пройдет в Мытищах с 12 по 17 сентября. Зрителям покажут 12 спектаклей-финалистов, в том числе постановку театра кукол из Казахстана.

Фестиваль кукольных театров стартует в Мытищах с 12 сентября, там представят 12 спектаклей-финалистов. Мангистауский областной театр кукол города Актау забрал номинацию «Лучший спектакль зарубежного театра кукол». В его репертуаре более 90 спектаклей, один из них «Земля предков». Эта пьеса написана Насыровой для актера Ержана Бигашева. Спектакль о времени, когда правил Великий Тенгри.

Церемония закрытия фестиваля состоится 17 сентября в 15:30 в театре кукол «Огниво» имени Станислава Железкина по адресу: улица Шараповская, дом 4, корпус 1.

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Казахстан Театры
05 августа 2024, 21:03
Инспектор полиции напомнила детям из Мытищ правила безопасности
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Инспектор по делам несовершеннолетних напомнила юным жителям городского округа Мытищи правила поведения в общественных местах. Беседу провели в городском лагере дневного пребывания.

Дети из лагеря дневного пребывания в Мытищах узнали, почему нельзя общаться с незнакомцами и как вести себя в общественных местах. Об этом на встрече им напомнила инспектор по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Мытищинское». Она также объяснила, почему ребятам не следует находиться на улице ночью без сопровождения взрослых и какие могут быть последствия. Школьникам рассказали о вреде алкоголя, табака и наркотических средств для организма. Юные мытищинцы узнали, что такое административная и уголовная ответственность, с какого возраста она наступает.

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Дети Мытищи Полиция
05 августа 2024, 20:57
Врач МОНИИАГ Сибряева рассказала об опасности «скрытых» инфекций при беременности
ГБУЗ Московской области МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского
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Одной из самых частых причин невынашивания беременности врачи называют наличие в организме будущей матери так называемых скрытых инфекций. Это название неслучайно, ведь женщина может даже не подозревать, что является носителем, ведь никаких симптомов нет. Врач акушер-гинеколог Валерия Сибряева МОНИИАГ рассказала, какие анализы необходимо сдать всем, кто планирует рождение ребенка.

По ее словам, наличие этих инфекций снижают иммунитет, вызывают риск присоединения других инфекционных заболеваний и могут провоцировать воспалительные процессы в организме будущей матери.

«Наличие у будущей мамы перечисленных инфекций грозит внутриутробным инфицированием плода. Это может проявляться самыми разными симптомами: от высыпаний на коже до внутриутробных пневмоний, которые требуют продолжительного лечения», - рассказала Сибряева.

Она добавила, что, запланировав беременность, необходимо сдать анализы на наличие «скрытых инфекций».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Беременность Врачи
05 августа 2024, 20:43
Футбольный клуб «Броук Бойз» из Одинцово вышел во второй раунд Кубка России
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Матч между командами «Квантом» и «Броук Бойз» прошел на центральном стадионе Одинцовского городского округа. Со счетом 4:2 во второй раунд Кубка России по футболу вышел клуб «Броук Бойз».

Медиаклуб «Броук Бойз» вышел в 1/128 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Первые минуты матча «Квант» провел активно. Дальше «Броуки» перехватили инициативу на свою сторону и владели ей почти весь первый тайм. Ближе к перерыву «Квант» заработал угловой и успешно его разыграл. Триумф длился недолго, медиаклуб быстро сравнял счет. Игра перешла в серию пенальти. Здесь лучше всего себя показали «Броук бойз». Следующий матч медиаклубу предстоит вести с «Химиком».

«Собрать коллектив, превратить его в родной клуб, стать частью официальных соревнований, выйти с ним в Кубок, пройти свою первую стадию - это похоже на мечту из подростковой молодости времен „Футбольного менеджера“. Только тут не виртуальный мир, а действительность. Знаю, как тернисто и долго они к этому шли. Трудом и мечтой», - прокомментировал директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Терешин.

Сразу три клуба из футбольной Медиалиги - Broke Boys, 2DROTS и «Амкал» сыграют в Кубке России среди профессионалов в этом сезоне.

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Одинцово Футбол Россия

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