Сброс 50 кубометров строительных отходов предотвратили в Мытищах

В ходе рейда инспекторы проверили 15 машин. У водителей двух грузовиков отсутствовали необходимые для перевозки документы. В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях, а их транспортные средства изъяли. Так, в округе удалось предотвратить сброс строительного мусора объемом 50 кубических метров.

Напомним, перевозить отходы можно только со специальным разрешением. Оформить его можно на региональном портале государственных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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