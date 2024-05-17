Сброс 190 кубометров мусора предотвратили в Раменском

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, всего инспекторы проверили 25 машин, у восьми из которых не было разрешительных документов на перевозку отходов. В результате они предотвратили сброс 190 кубометров мусора.

«Объединив усилия в борьбе с нелегальными транспортировщиками отходов, можно добиться снижения нарушений и рассчитывать на то, что перевозчики в следующий раз не будут повторять своих ошибок и будут осуществлять свою деятельность согласно действующему законодательству», - добавил министр.

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