Сборы по киокусинкай карате собрали около 240 спортсменов в Луховицах

Губернатор Андрей Воробьев ранее рассказал, что Подмосковье признали самым спортивным регионом России.

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В 15-й раз в Луховицах прошло «Открытое татами» - это учебно-тренировочные сборы по киокусинкай. Они стали подготовкой к чемпионату России. На сборах встретились мастера спорта, чемпионы и новички. Всего 240 спортсменов, 50 - из Луховиц.

На сборы приехали шестикратные чемпионки Московской области и двукратные победительницы чемпионатов Москвы. Сестры Татьяна Харламова и Полина Панюшкина более 20 лет занимаются единоборствами.

Дело Татьяны Харламовой - спортсменки из Луховиц, продолжают сыновья Федор и Дмитрий. Теперь они соревнуются на татами. А Полина теперь ездит на чемпионаты в качестве судьи.

«Мама каратистка - это порядок дома, послушные дети, хороший муж, вежливые соседи, поэтому то, чему нас научил Василий Николаевич - это всему. Ему огромная благодарность, и с нами по жизни дальше идет. Мы не хотим от этого уходить, поэтому занимались, занимаемся и будем заниматься», - рассказали Татьяна Харламова и Полина Панюшкина.

В Луховицах секция киокусинкай появилась в 1997 году. Ее руководителем является Василий Богушов.