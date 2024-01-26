Сборные Подмосковья по настольному теннису стали чемпионами ЦФО

Более 60 тысяч тонн семенного картофеля производят в Подмосковье каждый год — регион входит в число лидеров Центрального федерального округа России по этому показателю. Аграрии уже начали подготовку клубней к весеннему севу.

«Семена из Московской области реализуются не только в нашем регионе. География поставок - от Калининграда до Дальнего Востока. В 2023 году семенного картофеля отечественной селекции высадили на 6% больше, чем в 2022 году», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Лидирующими сортами отечественной селекции стали «Прайм», «Фламинго», «Кармен», «Варяг», «Садон». Из сортов иностранной селекции - «Гала».

В разработке новых сортов принимают участие «Дока-Генные Технологии», ЗАО «Озеры» и ФХ «СеДеК». В 2023 году они зарегистрировали еще шесть разновидностей картофеля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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