Сборник стихов «Сильная женщина» презентовали в Можайской женской колонии

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Поддержать авторов приехали президент благотворительного фонда «Исток», председатель регионального отделения «Союз женщин России» Екатерина Богдасарова, омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, советник губернатора Московской области Ирина Михайловская, и другие представители ведомств и различных организаций.

«Этот сборник - не просто литературное издание, это результат внутренней работы авторов над собой. Поздравляю вас с этим прекрасным событием!» - сказала Ирина Фаевская.

Сборник стихов «Сильная женщина» опубликовало издательство «ВегаПринт» при поддержке Московского областного регионального отделения «Союз женщин России» и Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток».

«Пишите, творите, верьте в доброе и прекрасное, и оно случится», - напутствовала авторов стихов Екатерина Богдасарова.

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