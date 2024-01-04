Сборник рецептов для больных муковисцидозом вышел в тираж в Подмосковье

В сборник вошли рецепты и фотографии от семей, проживающих в Москве и на территории Подмосковья. Руководитель организации Ольга Алекина рассказала, что их авторы - родители детей и сами ребята с муковисцидозом.

«Блюда самые разнообразные, ведь мы объединяем семьи разных национальностей. Инициативу по созданию и реализации этого проекта взяла на себя Ульяна Долгих, спасибо ей огромное», - отметила Ольга Алекина.

Автор и вдохновитель Ульяна Долгих подчеркнула важность объединения людей для создания праздничной атмосферы.

«Праздник не приходит сам по себе, мы создаем его сами: мы его ждем, мы к нему готовимся и прикладываем немало усилий, чтобы он удался! Поэтому важно, что люди объединяются, чтобы этот праздник создать», - добавила Ульяна Долгих.

Идея родилась спонтанно - кто-то попросил поделиться своими рецептами, поскольку питание для страдающих муковисцидозом крайне важно. Оказалось, что людям нравится делиться друг с другом рецептами и приносить пользу.

На идею откликнулась мама Надежда Комарова из Солнечногорска - она занимается созданием фотоальбомов. Результат не заставил себя долго ждать.

«Мы уверены, что все, кто получил этот подарок, это почувствовали. Книга греет руки и душу своим теплом и искренностью! Потому что от души!» - добавила Надежда Комарова.

Напомним, пациентская организация РОО МО «Помощь больным муковисцидозом» объединяет родителей и взрослых в Московской области, болеющих муковисцидозом. Ее представители оказывают активную помощь по лекарственному обеспечению, а также предоставляют различные консультации.

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