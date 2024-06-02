02 июня 2024, 20:53

Сборная СМИ "Мытищи" выиграла бронзу регаты в Пестове

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Девять команд СМИ приняли участие в регате для партнеров спортивной программы Tenzor International Cup. Третье место заняла сборная из Мытищ.

Перед стартом спортивной программы Tenzor International Cup в Пестово состоялась традиционная партнерская регата. В трех гонках поучаствовали девять команд: «Ведомости», «Известия», «ЭОС», «Мир24», «360.ru», «5 океанов», мультимедийный информационный центр «Известия», партнеры из Timeout и «Национальной службы новостей», а также сборная средств массовой информации «Мытищи».

Многие участники не в первый раз попали в Tenzor Sailing Club. В итоге победу одержала команда «Мир24», на втором месте «Ведомости», на третьем - сборная «Мытищи».

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Спортсмены Мытищи
02 июня 2024, 21:13
Юные спортсмены из Чехова сдали нормативы ГТО по бегу
Медиасток.рф
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Около 30 юношей и девушек сдали нормативы ГТО по бегу на стадионе «Химик» городского округа Чехов. С каждым годом количество желающих испытать себя увеличивается.

Жители Чехова сдали нормативы комплекса ГТО по бегу на стадионе «Химик» городского округа Чехов. Около 30 юношей и девушек разного возраста пробежали дистанции в 30, 60 и 100 метров, а также в один, два и три километра. От имени главы округа всех участников приветствовал Юрий Головин.

«Ребята, я желаю вам легкой пробежки. Самое главное - бежать легко, дышать полной грудью и финишировать первым», - сказал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Юрий Головин.

В округе ежегодно сдают ГТО около тысячи человек. На золото выполняют нормативы более трети. Остальные получают серебряные и бронзовые знаки.

В этом году возрожденный комплекс «Готов к труду и обороне» празднует десятилетие. В Чехове ежегодно процент сдающих нормативы растет, в том числе среди сотрудников предприятий и людей различных профессий. Предыдущее мероприятие в местном дворце спорта «Олимпийский» собрало более 400 участников. В юбилейный год ожидается еще большее количество участников. Нормативы будут сдавать и на базе всех образовательных и спортивных школ округа.

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Спортсмены Чехов
02 июня 2024, 20:38
Общественник из Химок Харитонов передал вещи Центру помощи многодетных семей
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Владимир Харитонов передал в дар игрушки и вещи для подопечных филиала центра помощи «МногоМама». В нем помогают семьям с тремя и более детьми.

Жители Химок обращаются в центр помощи «МногоМама» с разными запросами: от обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости до путешествий для всей семьи. Общественник Химок Владимир Харитонов передал игрушки и вещи Центру помощи многодетных семей.

«Благодаря фонду, который работает у нас в Химках, любой желающий может оказать посильную помощь тем, кто в этом особенно нуждается», - сказал Владимир Харитонов.

Благотворительную помощь в центре на Московской 22/1 оказывают при предъявлении удостоверения о многодетной семье. В фонде также помогают с организацией культурного отдыха и досуга, с получением образования и дополнительным обучением. Здесь занимаются вопросами доступного жилья, юридической и психологической поддержкой, оказывают экстренную круглосуточную помощь семьям в сложной жизненной ситуации.

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Благотворительность Химки Семья
02 июня 2024, 19:48
Депутат из Химок Юлия Мамай провела личный прием жителей
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жители Химок задали вопросы депутату округа Юлии Мамай на личном приеме. В числе самых популярных обращений — проблемы в части обслуживания многоквартирных домов.

Депутат из Химок Юлия Мамай провела личный прием жителей. Химчане обращались с вопросами, касающимися сфер жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Большинство обращений связаны с обслуживанием многоквартирных домов. Ряд заявок народная избранница направила в управляющие компании и взяла на личный контроль.

В Химках депутаты взаимодействуют с жителями не только на личных приемах, но и в общедомовых чатах. Там они разбирают вопросы развития инфраструктуры округа и жилищно-коммунального хозяйства, отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова. Такая система выстроена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина. Она полностью соответствует основному принципу работы губернатора Московской области Андрея Воробьева «житель всегда прав».

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ЖКХ Химки Депутаты
02 июня 2024, 19:08
Литературный вечер в честь Пушкина проведут в Химках 6 июня
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Лекция, семинар, викторина и квест пройдут на литературном вечере в «Умной библиотеке» Химок. Мероприятие, посвященное Александру Пушкину, состоится 6 июня.

Жителей Химок приглашают на литературную встречу «Путешествие в сказочный мир А. С. Пушкина». Она посвящена 225-летию со дня рождения поэта и прозаика.

«Александр Сергеевич Пушкин - один из самых известных и значимых русских поэтов, писателей и драматургов. Его творчество оказало огромное влияние на развитие русской литературы и культуры», - рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

В программе вечера лекция, квест и викторина, победителей которой ждут памятные призы. Событие организовано совместно с партией «Единая Россия» и Советом ветеранов городского округа Химки.

«Творческий вечер в „Умной библиотеке“ - это не только возможность узнать для себя что-то новое. Тут люди, объединенные схожими интересами, знакомятся, завязывают дружбу, придумывают совместные проекты, которые нередко находят реализацию здесь же, в стенах библиотечного пространства, и просто приятно проводят время», - сказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Литературная встреча пройдет 6 июня в «Умной библиотеке». Участие по предварительной записи.

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Химки Литература Писатели

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