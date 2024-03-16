16 марта 2024, 12:45

Сборная России по футболу проголосовала на выборах президента в Химках

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Участники сборной России по футболу проголосовали на выборах президента. Свое мнение они выразили на УИК № 3206 в Химках.

Сегодня стартовал второй день голосования на выборах президента России. С первого дня на участках в Химках наблюдается высокая активность избирателей, о чем ранее заявлял глава городского округа Дмитрий Волошин.

Сборная России по футболу проголосовала в учебно-тренировочном центре «Новогорск» в Химках. Сейчас ребята готовятся к товарищеским матчам с командами Сербии и Парагвая, которые пройдут 21 и 25 марта.

Не забудьте, что для участия в очном голосовании на избирательном участке необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Химки Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 13:14
Тренер олимпийских чемпионов Андрей Шишин проголосовал на выборах президента в Видном
Телеканал «360»
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Тренер чемпионов по плаванию и призер олимпийских игр Андрей Шишин проголосовал на выборах президента России. Для этого он посетил избирательный участок, расположенный в Видном.

Победитель олимпийских игр Андрей Шишин подчеркнул, что эти президентские выборы сплотили граждан страны и они активно принимают участие в них.

«Я думаю сейчас они более сплоченные, более организованные. Народ более массово ринулся для того, чтобы высказать свою точку зрения и отдать свой голос в надежные руки», - поделился Андрей Шишин.

Спортсмен также объяснил, что для него важно принять участие в выборах, поскольку он родился и продолжает жить в России.

«Потому что я родился, живу в этой стране и продолжаю жить в этой стране и, соответственно, хочу, чтобы все было по порядку и по закону», - подытожил тренер олимпийских чемпионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Видное Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 12:22
Жители Воскресенска проголосовали за благоустройство территории на избирательном участке
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Жители Воскресенска проголосовали за территорию, которую благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Свое мнение они выразили на избирательном участке в Доме культуры «Ратчино».

В этом году на голосование вынесено четыре объекта: сквер по улице Московской, сквер в селе Барановское, площадь в деревне Ратчино, сквер в городе Белоозерский, улица 50 лет Октября.

Жители Воскресенска, которые пришли проголосовать на выборах президента России, активно приняли участие и в выборе мест для благоустройства. Одним из них стал действующий военнослужащий СВО.

«Я бы с радостью. Я немножко от этого далек, поскольку нахожусь на СВО, но давайте», - поделился военный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Благоустройство Воскресенск
15 марта 2024, 18:56
Министр Аипова проверила содержание контейнерных площадок в Мытищах по просьбе жителей
АДМ Мытищи
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Руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова провела рабочую встречу в Мытищах. Она сделала основной акцент на анализе эффективности местного ЦУР, а также проверила содержание контейнерных площадок по просьбам местных жителей.

«Мы провели анализ состояния площадок для сбора твердых коммунальных отходов и выявили адреса, по которым водителям мусоровозов было сложно своевременно вывезти мусор из-за препятствий в виде припаркованных автомобилей», - подчеркнула Аипова.

По словам министра, осмотры провели на улицах Летной, Астахова и Академика Каргина. Аипова пообещала проверить маршрут движения мусоровоза и отметила, что инспекторы будут мониторить адрес на предмет парковки машин возле площадки.

По словам Аиповой, муниципальный ЦУР работает эффективно. Она напомнила коллегам о регламентах реагирования на запросы жителей и предоставления обратной связи.

«Также пояснили порядок действий и его значимость, так как эффективная работа с замечаниями на местном уровне позволяет не только оперативно устранять, но и предупреждать их возникновение в будущем», - заключила Аипова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Мытищи Мусор
15 марта 2024, 18:45
Сотрудники детской школы искусств в Мытищах приняли активное участие в выборах президента
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Избирательный участок № 1665 для президентских выборов находится в Детской школе искусств № 1 в городском округе Мытищи. Сотрудники школы искусств активно принимают участие в выборах.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Узнать адрес своего избирательного участка можно в разделе «Выборы» личного кабинета на портале госуслуг или же на сайте ЦИК России.

«Сегодня здесь проголосует часть нашего коллектива, - рассказал сотрудник мытищинского предприятия ООО „Тракс“ Геннадий Ашмарин. - Коллеги прикрепились к участку рядом с работой, поскольку так удобнее. Приходить на выборы стало для нас доброй традицией. Настроение у всех хорошее, ведь мы выбираем будущее для своих детей и внуков. Уверен, что мы сделаем правильный выбор».

Не забудьте, что для участия в очном голосовании на избирательном участке необходимо иметь при себе документ, подтверждающий вашу личность.

Мытищи Выборы президента РФ

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